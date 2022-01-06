بلانيت كومبيوترز تُطلق هاتفًا ذكيًا بلوحة انزلاقية

أزاحت شركة بلانيت كمبيوترز البريطانية الستار عن هاتف ذكي بلوحة انزلاقية، أطلقت عليه Astro Slide.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Dimensity 800 الحديث والمتطور ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة مقاس 6,53 بوصة ودقة عرض 23340 ×1080 بيكسل، وتضم الشاشة كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي، أما الكاميرا الخلفية؛ فسَتكون مناسبة لتوثيق اللحظات المميزة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فتصل سعتها إلى 8 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف الجديد بلوحة المفاتيح الانزلاقية الموجودة فيه، واحتوائه على بطارية بسعة أربعة آلاف ميلي أمبير تدعم الشحن اللاسلكي بواسطة كيبل.

ويحتوي الهاتف على مودم يدعم شبكات الجيل الخامس، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3,5 للسماعات.

يذكر أن بلانيت كمبيوترز ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة بسعر يصل إلى 529 يورو.

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