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خرائط غوغل تُساعد الشرطة الإيطالية في القبض على مجرم خطير

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ساعدت خرائط غوغل الشرطة الإيطالية في إلقاء القبض على مجرمٍ خطير هرب من السجن قبل حوالي 20 عامًا.

وكان جيواتشينو جامينو قد فرّ من سجن “ريبيبيا” الواقع في العاصمة روما عام 2002 باتجاه إسبانيا، وفي عام 2003 أصدرت المحكمة حكمًا بسجنه مدى الحياة لتورطه في جريمة قتل قبل سنوات عدّة من دخول السجن.

وقالت الشرطة الإيطالية إن خرائط غوغل ساعدتها في الإمساك بالمجرم الذي ينتمي لعصابة المافيا ستيدا الواقعة في صقلية، حيث ظهر في صورة نشرت من قبل أحدهم على خرائط غوغل في مدينة غالاباغار القريبة من العاصمة مدريد، والتي كان يعيش فيها باسم مزيف.

وأشارت إلى أن التحقيقات التي أجرتها بالتعاون مع السلطات الإسبانية أكدت هوية المجرم، البالغ من العمر 61 عامًا، مما دفع الشرطة الإسبانية لإلقاء القبض عليه.

يُذكر أن جيواتشينو جامينو محتجز حاليًا في إسبانيا، وتأمل السلطات الإيطالية في تسلّمه خلال شهر فبراير القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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