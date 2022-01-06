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سمكة تزن 211 كيلو غرام تباع في مزاد علني بــ146 ألف دولار

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نذهب إلى اليابان، وتحديدا في طوكيو، لنعرف السبب وراء دفع مبلغ ضخم بسمكة واحدة، وهي سمكة التونة، نظرا إلى أن هذا السعر قليل مقارنة بأسعار الأعوام الماضية، أي ما قبل جائحة كورونا.
سمكة تونة كبيرة جدا وبحجم هائل بيعت بآلاف الدورلات في مزاد علني
فهل تستحق ؟

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قناة ليبيا

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