الجيلبريك يفشل في مقاضاة ابل أمام المحاكم – ماذا يعني ذلك؟

رفض القضاء الأمريكي الدعوى القضائية المقدمة من قِبل مؤسس السيديا والجيلبريك جاي فريمان ضد ابل، لتنتهي المعركة القضائية بين طرفي النزاع مبكراً قبل أن تبدأ أصلاً.

وكان مؤسس متجر سيديا Cydia قد قام برفع دعوى قضائية ضد ابل يتهمها بالاحتكار الغير قانوني لنشر وتوزيع تطبيقات iOS على الايفون والايباد، إذ أن متجر الآب ستور App Store هو المتجر الوحيد والحصري المرخص من ابل والذي من خلاله يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيقات والألعاب.

أكثر من ذلك، اتهم مبتكر الجيلبريك ابل بملاحقة المتاجر البديلة مثل متجر سيديا للتخلص منها وتعزيز ممارساتها الاحتكارية على حد تعبيره.

سيديا .. أول متجر للايفون والايباد!

جدير بالذكر أن متجر سيديا قد تم إطلاقه أوائل عام 2008 قبل الإعلان عن متجر الآب ستور نفسه ليتيح للمستخدمين الذين يقومون بعمل جيلبريك لأجهزتهم تنزيل التطبيقات والأدوات Tweaks والسمات Themes على الايفون والايباد وكذلك الايبود تاتش خارج الآب ستور لتعزيز ورفع قدرات وكفاءة نظام iOS.

مثلاً، قبل قيام ابل بإضافة مركز التحكم Control Center في نظام iOS كانت هناك إضافة في متجر سيديا تُعرف باسم SBSettings توفر نفس الخاصية والوظيفة.

مؤسس السيديا والجيلبريك ليس هو طرف النزاع الوحيد في مقاضاة ابل فيما يتعلق بسياساتها على متجر الآب ستور، هناك أيضاً شركة Epic Games المطورة للعبة فورت نايت لاتهامات مماثلة بالاحتكار.

رفض القضاء للدعوى القضائية ليس الفصل الأخير في القضية، فقد تم السماح برفع قضية أخرى معدلة بحلول يوم 19 يناير المقبل.

عندما تم تقديم الدعوى لأول مرة ، قال المتحدث باسم ابل إن الشركة ستراجع الدعوى القضائية ، لكنه نفى أن تكون شركة ابل تمارس احتكارًا مشيراً مرارًا وتكرارًا لمزايا الخصوصية والأمان لمتجر الآب ستور ، وأن التطبيقات التابعة لجهات خارجية قد تعرض المستخدمين للأضرار.