تأجيل حفل توزيع جوائز “غرامي”.. والسبب أوميكرون

أعلنت الأكاديمية الأميركية الوطنية لتسجيل العلوم والفنون عن تأجيل حفل توزيع جوائز غرامي من 31 يناير الجاري حتى إشعار آخر.

وقالت الأكاديمية إنها اضطرت لتأجيل موعد الحفل للعام الثاني على التوالي بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا مع انتشار متحور أوميكرون.

وأضافت أنها اتخذت هذا القرار بعد دراسة وتحليل الوضع الوبائي مع المسؤولين في مدينة لوس أنجلوس الأميركية التي ستشهد الحفل.

وأشارت الأكاديمية، في البيان الذي أصدرته، إلى أن الصحة هي أولويتها، وإن سلامة الفنانين والجمهور أم شيء بالنسبة لها، وأوضحت أن إقامة الحفل في موعده سيشكّل خطرًا كبيرًا على الجميع، وقالت إنها ستعلن عن الموعد الجديد للحفل في وقتٍ لاحق.

يذكر أن الأكاديمية أجلّت الحفل العام الماضي لمدة ستة أسابيع بعد زيادة عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة.

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