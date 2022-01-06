أمريكية تُقرر الزواج من اللون الوردي والسبب معاناتها من الرجال

أثارت الأمريكية كيتين كي سيرا جدلاً كبيراً على الإنترنت، بعدما أعلنت زواجها من اللون الوردي.

حيث نظّمت المرأة الأمريكية حفل زفاف في لاس فيغاس بالتزامن مع ليلة رأس السنة، وحرصت على أن يكون كل شيء في الحفل مطلي باللون الوردي، حيث ارتدت ثياباً ومجوهرات وردية، وصبغت شعرها وردياً، وجعلت ديكور الحفلة وردياً.

وقام المدعوون بمجاملة المرأة الأمريكية وارتدوا ثياباً وردية، كما وضعوا أطواقاً بذات اللون لكلابهم وحيواناتهم الأليفة التي حضرت معهم الحفل.

وقالت كيتين إنّ الفكرة راودتها بعدما قال لها طفل: تحبين اللون الوردي بشدة، هل تتزوجيه؟ وأشارت لأنّها تحب هذا اللون منذ أكثر من 40 عاماً، وبررت زواجها منه بأنّه لا يخونها ولا يتخلى عنها.

يُذكر أنّ تصرف المرأة الأمريكية جلب لها انتقادات كبيرة لها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوها بالمجنونة رغم تأكيدها أنّها عانت كثيراً من الرجال خلال العلاقات التي عاشتها في حياتها.

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