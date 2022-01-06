أوبو تطلق هاتفاً جديداً من الفئة من المتوسطة

رفعت شركة أوبو الصينية النقاب عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة، أطلقت عليه Oppo A96 5G.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 695 ثماني النوى الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة OLED مقاس 6.43 بوصة ودقة عرض 2400*1080 بيكسل، وجودة عرض FHD، ومعدل تحديث 60 هرتز، ونسبة تباين 1:1000000، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة قوية تجعله يعمل لعدّة ساعات، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية يوم 9 يناير الجاري، بسعر 315 دولاراً أمريكياً.

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