مرشح رئاسي يثير جدلاً لمحاولته كسب أصوات الناخبين بعلاج الصلع

أثار لي جاي ميونغ مرشح الحزب الديموقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية جدلاً كبيراً في بلاده، بعدما أعلن في حلمته عن دعمه لعلاج الصلع من أجل كسب أصوات الناخبين.

واقترح المرشح الرئاسي السماح بتغطية علاج الصلع ضمن التأمين الصحي، وبرر الأمر بوجود 10 ملايين شخص في كوريا الجنوبية يعانون من مشاكل تساقط الشعر.

وتسبب الإعلان بإثارة جدل كبير في كوريا الجنوبية، حيث تم تداول مقطع فيديو مفبرك على هيئة إعلان تجاري، ظهر فيه لي وهو يخاطب الناخبين قائلاً إنّه أفضل مرشح لشعركم.

وتباينت ردود الفعل بين المواطنين الكوريين، حيث سخر بعضهم من الأمر، في حين أيدّه البعض الآخر، وقالوا إنّهم اضطروا للتخلي عن العلاج الطبي لتساقط الشعر بسبب تكلفته المرتفعة.

من جانبها قالت المعارضة بإنّ علاج الصلع أحدث بند في برنامج لي الشعبي، وقالت مرشحة المعارضة أهن تشين سو إنّ هذا الوعد غير مسؤول، ووعدت الناخبين بتخفيض سعر الأدوية المخصصة لعلاج الصلع.

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