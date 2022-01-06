شركة Dell تُطلق حاسوباً جديداً نحيف الحجم

أزاحت شركة Dell الأمريكية الستار عن حاسوب جديد نحيف الحجم، أطلقت عليه Dell XPS 13 Plus.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالجات إنتل من الجيل 12 بقوة 28 واط، ونظام تشغيل ويندوز.

وزودت الشركة الأمريكية هذا الجهاز بشاشة OLED مقاس 13 بوصة وبـ4 من المكبرات الصوتية، وبأزرار بخاصية اللمس في الجزء من لوحة المفاتيح، والتي تندمج في إطار الجهاز لتقديم أبسط للجهاز.

وسيحتوي الجهاز على لوحة مفاتيح لمسية haptic أنيقة، بحيث لا تظهر بداية لوحة اللمس ونهايتها في التصميم بشكلٍ واضح.

ويتميز الحاسوب بنحافته وبوزنه الخفيف الذي يصل لـ1.24 كيلو غرام، وببطاريته القوية التي تجعله يعمل لعدّة ساعات.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية خلال ربيع العام الجاري، بسعر يصل إلى 1200 دولار أمريكي.

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