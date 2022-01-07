ايفون SE 3 القادم – تحسينات في المواصفات بنفس التصميم القديم!

هاتف ايفون SE 3 رخيص الثمن هو أحد منتجات ابل القادمة في عام 2022 وآخر التسريبات حوله تكشف لنا بعضاً مما سنراه في هذا الجهاز المنتظر.

عودة سلسلة ايفون SE من جديد!

أطلقت ابل ايفون SE لأول مرة عام 2016 بشاشة 4 إنش وسعر أرخص ثم بعد أربعة أعوام وفي عام 2020 – وبالتزامن مع بداية جائحة كورونا – أطلقت ابل الجيل الثاني iPhone SE 2020 الذي شهد قبولاً حسناً لدى المستهلكين بسبب سعره التنافسي رغم عيوب الجهاز بمعايير الوقت الحالي.

ابل قررت إعادة خط إنتاج ايفون SE عام 2020 بنفس تصميم ايفون 8 مع إطلاق إصدار جديد كل عامين.

إصدار جديد .. نفس التصميم!

آخر التسريبات تشير إلى أن إصدار 2022 سوف تعتمد ابل أيضاً نفس التصميم السابق التقليدي أكثر من اللازم والذي يشبه ايفون 8 وليس كما أُشبع سابقاً عن الانتقال إلى تصميم ايفون XR أو ايفون 11.

بحسب المسرب الشهير Dylandkt فإن ابل سوف تؤجل قرار تغيير تصميم ايفون SE إلى الجيل الرابع من الهاتف المتوقع إطلاقه في عام 2024 ليشبه تصاميم ايفون XR أو ايفون 11 بدون زر Home ولكن مع وجود نوتش أو ثقب للشاشة.

الجيل الخامس .. أكبر إضافة!

قد يكون للشاشة الصغيرة والتصميم الكلاسيكي الكثير من المحبين ولذا سوف تعمل ابل على تحسين المواصفات الداخلية لاجتذابهم لشراء الجهاز.

أكبر إضافة ستكون دعم شبكات الجيل الخامس 5G بالإضافة إلى أحدث معالجات ابل A15 Bionic المستخدم في هواتف ايفون 13 مع تحسين المواصفات الأخرى مثل الذاكرة العشوائية وسعة وأداء البطارية واللذين كانا محل انتقاد كبير سابقاً.