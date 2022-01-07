شركة فيفو تُطلق سلسلة Vivo V23 بزجاج متغير اللون وكاميرا سيلفي مزدوجة

أعلنت الشركة الصينية فيفو – Vivo عن سلسلة Vivo V23 والتي تتألف من هاتفين جديدين وهما V23 5G و V23 Pro وتتمتع الهواتف الجديدة بالعديد من المواصفات المميزة والتقنيات الحديثة التي تناسب فئة المستخدمين والعملاء المستهدفين.

مواصفات Vivo V23 Pro:

من بين أبرز وأهم سمات هواتف السلسلة الجديدة التصميم الفريد وكاميرا الصور الشخصية المزدوجة. الطراز الأكثر تميزاً في السلسلة هو بالطبع Vivo V23 Pro نظراً لاحتوائه على شاشة منحنية ثلاثية الأبعاد بلوحة عرض AMOLED قياس 6.56 بوصة بمعدل تحديث 90Hz.

الشاشة الجديدة تعمل بدقة 2376×1080 بكسل وتدعم مرئيات +HDR10، ولكن في حين أن العديد من الشركات المصنعة بدأت بالفعل في الانتقال إلى تصميم الثقب، إلا أن شركة فيفو قررت هذه المرة إدراج نوتش يضم كاميرتين أماميتين للصور الشخصية ومؤتمرات الفيديو.

الكاميرا الأمامية الرئيسية هي عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 يدعم الضبط التلقائي للصورة بالعين بالإضافة إلى عدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل بمجال رؤية بزاوية 105 درجة.

على ظهر الغطاء الخلفي يحتوي الهاتف على مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 64 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 120 درجة وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يتم تشغيل Vivo V23 Pro بواسطة معالج ميديا تيك Dimensity 1200 SoC ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت وتخزين يصل إلى 256 جيجابايت.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات ويأتي الهاتف بواجهة FunTouchOS 12 المستندة على أندرويد 12.

مواصفات Vivo V23 5G:

الطراز القياسي في السلسلة هو V23 5G وهو يحتوي على شاشة مسطحة قياس 6.44 بوصة وهي عبارة عن لوحة عرضAMOLED أيضاً بمعدل تحديث 90Hz ودقة 1080 بكسل.

تضم الشاشة نفس إعداد الكاميرا الأمامية المتواجد في طراز Pro ويحتوي على عدسة خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 64 ميجابكسل.

هذه المرة يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ميديا تيك Dimensity 920 SoC مقترناً بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

أكدت شركة فيفو على أن السلسلة الجديدة سوف تصل إلى العديد من الأسواق والبلدان بما فيها السوق الأسيوي والشرق الأوسط. تبلغ تكلفة Vivo V23 5G لنموذج 8 + 128 جيجابايت 405$، بينما تبلغ تكلفة V23 Pro لنموذج 8 جيجابايت 525$ دولار أمريكي.