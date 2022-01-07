أغلى 10 عملات في العالم,, انهيارها سيُسبّب اضطرابًا اقتصاديًا عالميًا

بعض العملات في العالم قوية للغاية، حتى إنها في حال انهيارها؛ ستُسبّب اضطرابًا اقتصاديًا حادًا في جميع أنحاء العالم,

إليكم أغلى 10 عملات في العالم:

الدينار الكويتي = 3,32 دولار أميركي : هو أغلى عملة في العالم، ويمكن تفسير ذلك بأن الكويت دولة صغيرة ولديها ثروة هائلة، وخاصة صادرات المنتجات البترولية، مع اقتصاد مستقر، ويأتي أكثر من 80 % من دخل البلاد من صناعة النفط واستخراجه.

الدينار البحريني = 2,66 دولار أميركي : تعتبر من الدول ذات الاقتصاد المستقر وتعتمد في مصدر الدخل على البترول وتصديره، ومنذ 14 عامًأ لم تتغير قيمة العملة مقابل الدولار.

الريال العماني = 2,60 دولار أميركي : نظرًأ لموقعها الاستراتيجي تتمتع عُمان باقتصاد متطور ومستوى معيشة مرتفع، ومن المثير للاهتمام القوة الشرائية للريال العماني حيث تضطر الحكومة إلى إدارة أوراق من فئة نصف وربع ريال.

الدينار الأردني = 1,41 دولار أميركي : من الصعب تفسير ارتفاع تكلفة الدينار الأردني فهي دولة يمكننا اعتبارها ليست متطورة اقتصاديًأ وتفتقر إلى موارد مهمة مثل النفط، لكنها تمتلك رابع أغلى عملة في العالم.

الجنيه الاسترليني : 1,38 دولار : يعتقد البعض أنه العملة الأغلى في العالم لكنه يأتي في المركز الخامس، ومن المثير للاهتمام أن هناك عملات متفرعة منه مثل الجنيه الاسكتلندي و أيرلندي شمالي و جبل طارق وجزر فوكلاند، وهي دول تابعة للمملكة المتحدة البريطانية.

دولار جزر كايمان = 1,22 دولار أميركي : جزر كايمان هي واحدة من أكبر الملاذات الضريبية في العالم، وهذا ما يفسر ارتفاع قيمة عملتها.

اليورو : 1,18 دولار أميركي : مع أخذنا بالاعتبار أن اليورو فقد 20 % من قيمته خلال العام الماضي إلا أنه لا يزال من أقوى العملات في العالم، ويعود جزء من قوته أنه العملة الرسمية في 17 دولة أوروبية من بينها قوى اقتصادية عظمى، إضافة إلى أنه العملة الاحتياطية الثانية في العالم.

الفرنك السويسري : 1,10 دولار أميركي : سويسرا ليست فقط واحد من أغنى دول العالم، لكنه من أكثرهم استقرارًا أيضًا، نظامها المصرفي معروف باسم (السر المصرفي) وهو لا يتزعزع، إضافة إلى ذلك أنها تمتلك منتجات عالية الدقة مثل الساعات والشوكولاتة.

الدولار الأميركي : نظرًا لموقع أمريكا الرائد في الساحة العالمية فقد حصلت عملته على لقب العملة الاحتياطية العالمية، بمعنى آخر يمكنك الدفع بالدولار في أي مكان في العالم.

الدولار الكندي = 0,79 دولار أميركي : هو خامس أكبر عملة احتياطية في العالم، في القرن الثامن عشر كان يساوي 4 دولارات أميركية.

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