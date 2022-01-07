منوعات

أمينة خليل ستظهر في الموسم الرمضاني بالجزء الثاني من “هجمة مرتدة”

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الفنانة المصرية أمينة خليل عن استعدادها لتصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل هجمة مرتدة، مشيرة إلى أنها ستلعب دور البطولة في المسلسل الذي سيُشاركها بطولته الفنان أمير كرارة.

ولفتت إلى إمكانية تغيير اسم المسلسل من “هجمة مرتدة” إلى اسم آخر تحدده الشركة المنتجة لاحقًا، في حين لم تكشف عن باقي الممثلين الذين سيشاركون في الجزء الجديد الذي سيخرجه نادر جلال.

وكان الجزء الأول من “هجمة مرتدة” الذي لعب بطولته هند صبري وأحمد عز قد حقق نجاحًا كبيرًا لتناوله قصة حقيقية من ملف المخابرات المصرية.

يذكر أن النجمة المصرية شاركت مؤخراً كضيفة شرف في مسلسل موضوع عائلي الذي لعب بطولته الفنان ماجد الكدواني

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك