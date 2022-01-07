أمينة خليل ستظهر في الموسم الرمضاني بالجزء الثاني من “هجمة مرتدة”

أعلنت الفنانة المصرية أمينة خليل عن استعدادها لتصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل هجمة مرتدة، مشيرة إلى أنها ستلعب دور البطولة في المسلسل الذي سيُشاركها بطولته الفنان أمير كرارة.

ولفتت إلى إمكانية تغيير اسم المسلسل من “هجمة مرتدة” إلى اسم آخر تحدده الشركة المنتجة لاحقًا، في حين لم تكشف عن باقي الممثلين الذين سيشاركون في الجزء الجديد الذي سيخرجه نادر جلال.

وكان الجزء الأول من “هجمة مرتدة” الذي لعب بطولته هند صبري وأحمد عز قد حقق نجاحًا كبيرًا لتناوله قصة حقيقية من ملف المخابرات المصرية.

يذكر أن النجمة المصرية شاركت مؤخراً كضيفة شرف في مسلسل موضوع عائلي الذي لعب بطولته الفنان ماجد الكدواني

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