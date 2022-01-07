عاصي الحلاني يتألق في حفل إكسبو دبي 2020

أحيا النجم اللبناني عاصي الحلاني حفلاً ناجحاً على منصة اليوبيل بإكسبو دبي 2020، حيث قدم خلال الحفل باقة من أغانيه الرائعة القديمة والجديدة التي تفاعل معها الجمهور بشكلٍ كبير.

ومن أبرز الأغاني التي قدمها فارس الغناء العربي في الحفل “وآني مارق مريت”، “مالي صبر”، “بحبك وبغار”، بالإضافة إلى تقديمه أغنية جديدة أطلقها لأول مرة في الحفل حملت اسم “شفت بخدك شامية”، نالت إعجاب الحضور الذين صفقوا له كثيرًا بعد غنائها.

وعبّر النجم اللبناني، خلال الحفل، عن سعادته بالتواجد على منصة اليوبيل بإكسبو دبي، ووصف المسرح بـ”الرائع والعظيم”، وتوجّه بالشكر لدولة الإمارات والقائمين عليها، على حسن الاستضافة والتنظيم.

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