نجاح باهر لأغنية فيلم مصرية رغم اتهامات بسرقتها

أثارت أغنية مصرية لفيلم سينمائي حديث ضجة في الوسط الفني المصري والجمهور، وظهرت اتهامات وُجهت إلى صناع الأغنية كونها مسروقة من أغنية روسية بعنوان Dikaya L vista.

وطرحت أغنية “الغزالة رايقة” التي تُقدَّم من خلال أحداث الفيلم السينمائي “من أجل زيكو”- الذي تقوم ببطولته “منة شلبي” و”كريم محمود عبد العزيز”- بالتزامن مع نزول الفيلم بدور العرض السينمائية.

يُشار إلى أن الأغنية المثيرة للجدل استطاعت أن تُحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً بمشاهدات تجاوزت الـ14 مليون مشاهدة في ظرف أيام معدودة، وصارت حديث الجميع عبر السوشيال ميديا، حتى ظهرت اتهامات موجهة إلى صناع الأغنية بسبب ما قيل من أن ألحانها مسروقة من الأغنية الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن مُلحّن الأغنية “إيهاب عبدالواحد” قد ردّ على هذه الاتهامات، نافياً عن نفسه الاتهام، ومؤكداً أن تاريخه في التلحين كفيل بأن يرد عنه مثل هذا الإدعاء، مشيراً إلى أن الأغنية المصرية لا يوجد وجه شبه بينها وبين الأغنية الروسية التي يقول البعض إنه سرق اللحن الخاص بها، وهو الأمر الذي لم يُقنع البعض.

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