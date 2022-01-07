فيفو تطلق هاتفًا جديدًا بمواصفات مميزة

أماطت شركة فيفو الصينية اللثام عن هاتف جديد بمواصفات مميزة، أطلقت عليه Vivo 23، ينبض بداخله معالج Media Tek Dimensity 920 5G ، ومعالج رسوميات Mail-G68 MC4، ونظام تشغيل Android 12، وواجهة Funtouch 12.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6,44 بوصة، ومعدل تحديث 90 هرتز، ودعم HDR10+، ودقة عرض 2400 ×1080 بيكسل، وكثافة بيكسلات 409 بيكسلات لكل إنش.

وتضم الشاشة كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، في حين تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، وميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وتأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128 و256 غيغا بايت قابلة للرفع من خلال تركيب بطاقة ذاكرة خارجية، أما الذاكرة العشوائية فتَتراوح سعتها ما بين 8 و12 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية ليثيوم بسعة 4,200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 44 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3,5 للسماعات.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 410 دولارات.

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