شركة Razer تطلق قناعًا ذكيًا بمواصفات مميزة

رفعت شركة Razer الأمريكية النقاب عن قناع ذكي جديد بمواصفات مميزة، أطلقت عليه Zephyr Pro، يعد النسخة المطورة للقناع الذكي Zephyr الذي أطلقته الشركة الأميركية في العام الماضي.

وجاء القناع الجديد بمواصفات شبيهة بالقناع السابق كوجود مروحتين بنظام الفلاتر N95، وإضاءة RGB، وميزة تضخيم الصوتيات، إضافة إلى حصوله على ميزات جديدة؛ أبرزها دعم تضخيم الصوتيات بنسبة 60 ديسيبل حتى مسافة متر واحد، في حين يحتوي جانب القناع على زر يساعد المستخدم على تنشيط ميزة تضخيم الصوتيات أو إيقافها.

يذكر أن الشركة ستطلق القناع الذكي الجديد في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة بسعر 150 دولارًا، وبسعر 200 دولار في حال أراد المستخدم الحصول على مجموعة من الفلاتر معه.

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