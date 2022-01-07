شركة ASUS التايوانية تطلق لوحة مفاتيح مناسبة لعشاق الألعاب

كشفت شركة ASUS التايوانية خلال مشاركتها بمعرض CES 2022 المقام في لاس فيغاس عن لوحة مفاتيح جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها ROG Strix Flare II Animate.

وزودت الشركة التايوانية لوحة المفاتيح الجديدة بشاشة LCD تدعم عرض الرسوم المتحركة والشعارات بطريقة تحاكي dot-matrix، وتحتوي هذه اللوحة على 312 من إضاءة mini led في الشاشة، وعلى شريط إضاءة في الجانب السفلي مزود بألوان RGB، ومسند للمعصم يظهر بتصميم متوهج في الجزء السفلي.

وتتميز لوحة المفاتيح الجديدة بدعمها 8000HZ، وأدوات التحكم بالميديا، واحتوائها على عجلة تمرير ومقبض وأزرار، ومنفذ USB 2.0، وأغطية PBT، وفوم لخفض الصوت، واحتوائها على مفاتيح Asus ROG NX، ومفاتيح قابلة للدوران.

يُذكر أن الشركة التايوانية ستُوفّر لوحة مفاتيح ROG Strix Flare II Animate بألوان “الأحمر، البني، والأزرق”، وستُطلقها في الأسواق قبل نهاية الشهر الجاري بسعر 220 دولارًا.

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