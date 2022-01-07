تقرير – الايفون القابل للطي لا يزال قيد التطوير

تعمل ابل حالياً على عدة نماذج من الايفون القابل للطي بحسب ما ذكر المسرب الشهير dylandkt في تغريدات له على تويتر نقلاً عن مصادره الخاصة.

ابل منذ فترة تراقب سوق الهواتف الذكية القابلة للطي حتى تتلافى الخطايا التي ارتكبها المنافسون عند بداية إطلاق هذا النوع من المنتجات.

رغم ذلك يشدد المسرب أن الايفون القابل للطي لايزال بعيد المنال ولا يزال هناك سنوات عدة قبل أن تقدم ابل على تلك الخطوة.

سبب تأخير ابل في تطوير وإطلاق هذا النوع من الهواتف أنها ليست ذات سمعة طيبة للغاية وهناك مشاكل كثيرة واجهها المستخدمون مع بداية إطلاق هذه الهواتف رغم سعرها المرتفع الذي يصل أحياناً إلى 2,000 دولار أمريكي تقريباً.

كانت هناك مشاكل في الشاشات القابلة للانحناء مثل تعرضها للكسر والشرخ وتصدع طبقة الحماية المغلفة لها.

أحد الأسباب التي تجعل ابل تراقب السوق عن كثب هو تشككها أيضاً في مدى جدوي واستمرارية الهواتف القابلة للطي في الأسواق أو أفول نجمها وملاقاة مصيرها كمنتجات بائدة مستقبلاً.

ابل دوماً ما تركز على المنتجات طويلة الأمد وليست من نوع الشركات الذي يختبر المنتجات ثم يعود لاحقاً ويقوم بسحبها خاصةً وإن كان الحديث عن هواتف الايفون واجهة الشركة والمنتج الأكثر مبيعاً لها.

لا يزال هناك الكثير أمام ابل حتى تقوم بإطلاق الايفون القابل للطي في الأسواق إذ لا زالت الخطط في مراحلها الأولية وقد يكون المنتج عرضة للإلغاء.

لطالما ترددت شائعات عن أن شركة آبل تفكر في إطلاق ايفون قابل للطي ، وجدير بالذكر أن مسربين مشهورين مثل Ming-Chi Kuo صرح العام الماضي أنه لا يتوقع إطلاق ذلك المنتج حتى عام 2023 أو 2024 على الأقل، وهو ما يوافق المذكور في التسريبات الجديدة.