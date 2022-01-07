“ستيفاني صليبا” تنشر صورة من كواليس سنوات الجريش تجمعها بـ”حياة الفهد”

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام، صورةً تجمعها بالفنانة الكويتية حياة الفهد من كواليس تصوير مسلسل سنوات الجريش.

وعلّقت النجمة الشابة على الصورة بالقول “ماما حياة كتلة حب، قريباً برمضان”، وطلبت من متابعيها الدعاء لهم بالتوفيق، واختتمت المنشور بعبارة سنوات الجريش 2022.

وتفاعل عشاق النجمة اللبنانية مع المنشور بشكل كبير، وتمنوا التوفيق والنجاح لها ولفريق العمل، وعبّروا عن شوقهم لرؤية المسلسل الذي سيُعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

ومسلسل سنوات الجريش من تأليف محمد النابلسي وإخراج مناف عبدالله، وبطولة حياة الفهد، حبيب غلوم، حسن العلام، ستيفاني صليبة، هبة الحسين، رجاء بامير، ليلى السلمان، وغيرهم.

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