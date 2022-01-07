بشاشة 6.1 بوصة وكاميرا خلفية ثلاثية – شاهد التصميم النهائي لهاتف Galaxy S22!

بعدما تم تسريب مجموعة من صور هاتف Galaxy S22 Ultra المستندة على عروض CAD مبكراً هذا اليوم، قام موقع 91Mobile برفع مجموعة جديدة من العروض للإصدار القياسي في السلسلة، Galaxy S22.

يكشف التسريب على أن هاتف Galaxy S22 سيأتي بألوان الأخضر والذهبي الوردي والأبيض الفانتوم والأسود. ولكن على عكس Galaxy S22 Ultra الذي يحتوي على شاشة منحنية، سيحتوي هاتف Galaxy S22 على شاشة مسطحة وإطارات نحيفة للغاية وأصغر بكثير من إطارات الطراز القياسي بالجيل السابق.

وفقاً للشائعات، فمن المحتمل أن يحتوي هاتف Galaxy S22 على شاشة قياس 6.06 بوصة مما يعني أن شاشة الهاتف ستكون مضغوطة بإحكام. شاشة الهاتف عبارة عن لوحة عرض AMOLED بمعدل تحديث تكيفي بسرعة 120Hz.

تحت الغطاء، من المؤكد أن الهاتف سيحتوي على شريحة كوالكم الجديدة Snapdragon 8 Gen 1 SoC أو سيأتي بشريحة سامسونج الجديدة Exynos 2200 SoC والتي لم تعلن عنها شركة سامسونج بشكل رسمي حتى هذه اللحظة.

أيضاً لا نعلم حتى الآن ما هي الأسواق التي ستحصل على متغير Snapdragon وما هي الأسواق التي ستحصل على متغير Exynos، علاوة على ذلك، فنحن لا نعلم نتائج أداء Exynos 2200 على أرض الواقع. من المتوقع أن نحصل على هذه التفاصيل خلال الأيام القادمة.

بناءً على العروض المُسربة للهاتف، يتضح لنا أن الهاتف يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية، وبناءً على التسريبات، هذه الوحدة تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع وعدسة أخرى للتقريب البصري.

ستبلغ قياسات الهاتف 146x70x7.6 مم ويزن 167 جرام مما يعني أن الهاتف بسُمك نحيف جداً ومضغوط ببراعة شديدة، وكذلك وزنه خفيف للغاية وبشكل لم يسبق له مثيل.

أيضاً من المُرجح أن يتم تشغيل الهاتف بواسطة بطارية متواضعة سعتها 3700 مللي أمبير في الساعة والتي توفر الدعم لتقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات وكذلك ستدعم الشحن اللاسلكي.

من المُقرر أن تظهر سلسلة Galaxy S22 بشكل رسمي يوم 8 فبراير القادم، وستكون السلسلة متاحة للطلب المُسبق بدءًا من نفس اليوم، وستكون السلسلة متاحة للبيع بدءًا من يوم 18 فبراير.