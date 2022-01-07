وفاة والد الفنان هشام عباس

فقد الفنان المصري هشام عباس والده الذي توفي يوم 7 يناير الجاري، بعد إصابته بوعكة صحية شديدة.

ونعى الشاعر أيمن بهجت قمر والد هشام عباس من خلال منشور على صفحته الرسمية في موقع فيس بوك، قال فيه: توفي اليوم والد أخويا وحبيبي هشام عباس، البقاء لله، وخالص التعازي للأسرة.

من جانبه قال الفنان هشام عباس إنّ صلاة الجنازة على والده أُقيمت في المقابر بعد صلاة المغرب، وإنّ والده دُفن في مقابر العائلة بمنطقة البساتين في القاهرة.

وطلب الفنان المصري من عشاقه ومحبيه الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالده الراحل، والذين تفاعلوا مع نبأ الوفاة بشكلٍ كبير، وعبّروا عن تضامنهم مع الفنان، ودعوا بالرحمة والمغفرة لوالده.

يُذكر أنّ النجم المصري أكد أنّ العزاء أقيم في المقابر، وأنّه لن يفتح عزاء لحماية الناس من الإصابة بكورونا خاصة مع ارتفاع حالات الإصابات في مصر خلال الفترة الماضية.

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