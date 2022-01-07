جديد HTC View سوار تعقب لتقنية الواقع الافتراضي

أزاحت شركة HTC View الستار عن سوار تعقب جديد يدعم التعقب في تقنية الواقع الافتراضي، أطلقت عليه Vive Wirst Tracker.

وسيدعم السوار الجديد مستخدمي نظارة Focus 3، وسيأتي بتصميم أصغر بنسبة 85% وأنحف بنسبة 50% من وحدات التحكم Vive Focus 3.

ويتميز السوار الجديد بدعمه تتبع حركة الذراع في تقنية الواقع الافتراضي، من أطراف الأصابع حتى الكوع.

وسيتيح هذا السوار لمستخدمي نظارة Vive Focus 3 التعقب بحرية أكبر من خلال دعم التردد المرتفع في IMU، لدعم إدراك نظارة الواقع الافتراضي لموقع اليد بشكل دقيقة.

يذكر أنّ HTC View ستطرح سوار التعقب الجديد في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، بسعر يصل إلى 129 دولارا أمريكيا.

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