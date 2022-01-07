شركة JBL الأمريكية تُطلق سماعة جديدة مقاومة للماء والتعرق

رفعت شركة JBL الأمريكية النقاب عن سماعة جديدة مقاومة للماء والتعرق، أطلقت عليها Live pro2.

وتتميز السماعة الجديدة بدعمها فئة الحماية IPX5، وهذا ما يجعلها مقاومة للماء والغبار، ومناسبة للرياضيين.

وزودت الشركة الأمريكية سماعتها بتقنية عزل الضوضاء المتوائمة، وستتيح هذه السماعة إمكانية التشغيل بالأوامر الصوتية من خلال دعم المساعد الصوتي لأمازون وغوغل.

وستحتوي السماعة على بطارية قوية تجعلها تعمل لمدة 40 ساعة في الشحنة الواحدة، وستدعم البطارية الشحن العكسي وفق معيار QI، وخاصية الشحن السريع إذ يكفي شحنها لمدة ربع ساعة لتعمل لمدة 4 ساعات.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تكشف عن سعر السماعة الجديدة، التي عرضتها في معرض CES 2022 المقام في لاس فيغاس، ولا عن موعد طرحها في الأسواق.

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