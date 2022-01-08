كلوب هاوس بات الآن متاحاً عبر متصفح الويب

في البداية كان تطبيق كلوب هاوس Clubhouse متاحاً على أجهزة الايفون ونظام iOS ثم لاحقاً على أجهزة الأندرويد والآن يقرر المطورون توفيره من خلال متصفح الويب دون الحاجة لأي تطبيق وهو ما سيكون مفيداً للغاية بالنسبة لمستخدمي الحواسيب.

تطبيق كلوب هاوس بات يتيح خيار مشاركة جديد يتيح للمستخدمين مشاركة الغرفة فقط مع مستخدمي كلوب هاوس الآخرين ، ولكن أيضًا مع المستخدمين على الشبكات الاجتماعية الأخرى.

بمجرد مشاركة الرابط ، يمكن للأشخاص الوصول إلى الغرفة والاستماع من خلال متصفح الويب على الجهاز حتى وإن لم يكن لهم حساب على كلوب هاوس.

تعمل الميزة حالياً فقط من أجل الاستماع ، مما يعني أنه لا يمكنك الانضمام إلى الحديث من خلال المايكروفون عبر الويب.

هذه الخطوة وإن كانت مهمة للغاية بالنسبة لكلوب هاوس من أجل التوسع ومحاولة اجتذاب مستخدمين جدد إلا أنها تبدو متأخرة للغاية خاصة في وجود خدمات منافسة مثل مساحات تويتر Twitter Spaces.

today we’re introducing an easy new way to spread the word about great rooms. It’s called…drumroll….SHARING! we invented this and nobody has thought of it before. even better, when you share, people now have the option to listen on desktop – no login required 😇 pic.twitter.com/QlciL3YkWK — Clubhouse (@Clubhouse) ٦ يناير ٢٠٢٢

كلوب هاوس ويب Clubhouse Web سيكون متاحاً أولاً داخل الولايات المتحدة الأمريكية على أن يتم توفيره في بقية دول العالم تدريجياً في وقت لاحق.

ميزة مساحات تويتر Twitter Spaces ضمن تطبيق تويتر تويتر الرسمي والتي تعتبر أبرز المنافسين حالياً لكلوب هاوس ومتوفرة منذ فترة على الايفون والايباد والأندرويد بالإضافة إلى الويب.

تطبيق كلوب هاوس Clubhouse قدم نفسه للجمهور كإعادة إحياء لفكرة غرف الدردشة الصوتية الجماعية التي ظهرت منذ عقدين مع خدمات مثل ياهو والبالتوك والهوتميل وغيرها.

لاحقاً قدم التطبيق عدة مزايا مثل الصوت المحيطي Spatial Audio وتسجيل المحادثات الصوتية وغيرها لمحاولة منافسة خدمات مماثلة ظهرت لاحقاً من تويتر – كما سبق وأشرنا – وفيسبوك وتيليجرام وغيرهم.