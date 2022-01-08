بمواصفات ثورية – أوبو تستعد للإعلان عن سلسلة Oppo Find X5 خلال الربع الأول من العام الجاري

أعلنت شركة أوبو عن سلسلة هواتفها الرائدة Oppo Find X3 في شهر مارس من العام الجاري، وبناءً على آخر التسريبات، يبدو أن الشركة الصينية الصاعدة تستعد من أجل الإعلان عن سلسلة هواتفها الرائدة التالية باسم Oppo Find X5 خلال الربع الأول من عام 2022.

تفيد الشائعات بأنه من المحتمل أن يتم تأجيل الإعلان عن السلسلة حتى شهر مارس من العام المقبل، ولكن على الرغم من أننا مازلنا بعيدين عن هذا الموعد، إلا أن أحدي المُسربين كشف عن مواصفات الطراز القياسي في السلسلة.

ولكن قبل أن نستعرض لكم مواصفات هاتف Oppo Find X5 التي تم تسريبها مؤخراً، نرجو منكم التعامل مع هذه التسريبات بحذر شديد، خاصة وأننا مازلنا بعيدين عن موعد الكشف عن هذه السلسلة بفترة زمنية طويلة.

مواصفات هاتف Oppo Find X5 المحتملة:

سيحتوي الهاتف على شاشة Samsung E4 AMOLED LTPO قياس 6.78 بوصة بمعدل تحديث ديناميكي يتراوح من 1Hz وحتى 120Hz دقتها 2K ودعم ألوان 10 بت.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة شريحة ميديا تيك الرائدة Dimensity 9000 SoC مقترنة بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 كحد أدنى و 12 جيجابايت كحد أقصى من النوع LPDDR5.

سيحتوي Oppo Find X5 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات وربما سيأتي الهاتف بذاكرة تخزين مساحتها 256 جيجابايت من النوع UFS 3.1 فائقة السرعة.

يُقال أن الهاتف يحتوي على كاميرا أمامية Sony IMX615 دقتها 32 ميجابكسل، بينما تحتوي الكاميرا الخلفية على مستشعر أساسي Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS، مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتوغرافي Samsung S5K3M5 بدقة 13 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS ومستوى تكبير 2X.

جدير بالذكر أن سلسلة Oppo Find X5 ستتألف من هواتف أخرى بجانب الطراز القياسي، مثل Find X5 Pro و Find X5 Lite وتفيد الشائعات بأنه من المحتمل أن تأتي هواتف السلسلة بشاشة مثقبة ووحدة كاميرا خلفية مصفوفة بشكل عشوائي.

أيضاً من المحتمل أن يحتوي الطراز المميز في السلسلة (Find X5 Pro) على شريحة Snapdragon 8 gen 1 بدلاً من شريحة Dimensity 9000 التي سنراها مع النموذج الأساسي.