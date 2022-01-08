وفاة والدة الفنانة السورية كاريس بشار

فقدت الفنانة السورية كاريس بشار والدتها الحاجة ملك العلاف التي توفيت يوم الجمعة 7 يناير الجاري.

ونعت الفنانة السورية والدتها من خلال تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر أكدّت من خلالها عدم وجود شيء في الدنيا يعوضها عن أمها، ودعت لها بالرحمة، وأرفقت صورة النعوة مع التغريدة.

وأشارت “النعوة” إلى أن الصلاة عليها ستكون يوم 8 يناير في جامع بدر الدين الحسني عقب صلاة الظهر، على أن توارى الثرى في مقبرة باب الصغير بالعاصمة السورية دمشق.

وتفاعل عشاق الفنان السورية مع التغريدة بشكلٍ كبيرٍ، وقدموا لها التعازي الحارة، بينما سارع زملاء كاريس لتقديم التعازي لها، ومن أبرز الفنانين الذين قدموا التعازي للفنانة السورية المخرج سيف الدين سبيعي، أمل عرفة، الإعلامي نيشان، شكران مرتجى، قيس الشيخ نجيب وغيرهم من الفنانين.

يذكر أن الفنانة السورية لعبت مؤخرًا بطولة مسلسل شهر 10 الذي عرض في أكتوبر الماضي وتناول مرض سرطان الثدي.

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