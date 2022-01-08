آسوس تطلق حاسوبًا بشاشة تدعم الطي الجزئي

أماطت شركة آسوس التايوانية اللثام عن حاسوب جديد بشاشة تدعم الطي الجزئي أطلقت عليه Zen Book 17 Fold، يعمل بمعالجات إنتل من الجيل 11، ونظام تشغيل Windows 11.

وزودت الشركة التايوانية حاسوبها الجديد بشاشة OLED مقاس 17,3 بوصة، ودقة عرض 2560 ×1920 بيكسل، وجودة عرض QHD، ونسبة تباين 1000000:1، ودعم ألوان DCI-P3 بنسبة 100%.

وتتميز الشاشة بدعمها ميزة الطي الجزئي، حيث تصبح بمقاس 12,5 بوصة عند الطي، وبجودة عرض Full HD، بالإضافة لاستجابتها السريعة التي تصل إلى 0.2 مللي ثانية، ومعدل التحديث الذي يبلغ 90 هرتز، ودعمها معايير Display HDR 500 True Black، وتقنية Dolby Faison.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب بسعة 1 تيرا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 16 غيغا بايت، في حين يحتوي الجهاز الجديد على بطارية بقوة 75 واط، واي فاي، بلوتوث، 4 مكبرات صوتية بتقنية Dolby Atoms، منفذ Thunderbolt 4 USB-C، ومنفذ 3,5 للسماعات، ومنفذ Combo للصوتيات.

يذكر أن الشركة التايوانية لم تكشف عن سعر الحاسوب الجديد ولا موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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