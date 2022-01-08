رسالة جندي أميركي تصل إلى عائلته.. بعد 76 عامًا من إرسالها

فوجئت أسرة الجندي الأميركي السابق جون غونسالفيس بوصول رسالة منه كان قد أرسلها إلى والدته أثناء خدمته في ألمانيا في العام 1945.

حيث أرسل الرقيب السابق الرسالة في شهر ديسمبر من العام 1945 إلى والدته في ووبرن، وكتب فيها: “أمي العزيزة تلقيت رسالة أخرى منكِ اليوم، وسعدت بسماع أن كل شيء على ما يرام، بالنسبة لي أنا بخير وعلى ما يرام، لكن الطعام رديء في معظم الأوقات، واختتم الرسالة بالقول حبي وقبلاتي، ابنك جوني، آمل أن أراكِ قريبًا”.

وكان موظفو “يو إس بي إس” قد عثروا على الرسالة في أحد مرافق توزيع الخدمات البريدية في مدينة بيتسبرغ الأميركية، وقاموا بإيصال الرسالة إلى أرملته أنجلينا التي التقاها الجندي الراحل بعد خمس سنوات من إرسال الرسالة قبل أن يتزوجها لاحقاً، وأرسلوا معها خطاباً عبّروا من خلاله عن أهمية إيصال هذه الرسالة بالنسبة لهم.

من جانبها، قالت أرملة جون الذي توفي في العام 2015 إن الرسالة وصلت بعد وفاته ووفاة والدتها، وإنها لم تصدق الأمر للوهلة الأولى، ووصفت رؤية خطه من جديد بالأمر المذهل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية