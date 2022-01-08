أصالة نصري تطلق أغنية “أنا دخيل الله”

أطلقت الفنانة السورية أصالة نصري على قناة روتانا الرسمية في موقع يوتيوب أغنية “أنا دخيل الله”، على طريقة الفيديو كليب.

وتعد هذه الأغنية أولى أغنيات النجمة السورية في العام 2022، وحظيت الأغنية بأكثر من 322 ألف مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة من طرحها على يوتيوب.

وتفاعل عشاق أصالة نصري مع الأغنية الجديدة بشكلٍ كبيرٍ، وتمنوا لها عامًا سعيدًا مليئًا بالنجاح.

وأغنية أنا “دخيل الله” من كلمات سعود البابطين، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع ميثم علاء الدين، وإشراف عام خالد أبو منذر.

وكانت النجمة السورية قد نشرت قبل أيام صورًا تجمعها بزوجها الشاعر فائق حسن أثناء تواجدهما بباريس، حيث ظهرت خلفه وهو يقود دراجة نارية وعلّقت على الصورة بالقول: معه كل شيء بعيشه لأول مرة وأحلى مرة.

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