فرنسا تفرض غرامة ضخمة على “فيس بوك” و”غوغل”

فرضت هيئة تنظيم البيانات الوطنية الفرنسية غرامة مالية ضخمة على شركتي “فيس بوك” و”غوغل” وصلت قيمتها لـ 238 مليون دولار أميركي؛ بسبب انتهاك الشركتين لسياسة الخصوصية المقرة من الاتحاد الأوروبي في فرنسا.

وفرضت الهيئة غرامة بقيمة 170 مليون على “غوغل” ، وأخرى بقيمة 68 مليون دولار على “فيس بوك”، وبررت ذلك باستخدام الشركتين بيانات المستخدمين من خلال الكوكيز أو ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالتصفح.

وقالت الهيئة إن الشركتين تمنعان المستخدمين من مسح البيانات بسهولة أو تخييرهم بالموافقة عليها بالطريقة المتوافقة مع قوانين الخصوصية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الشركتين الأميركيتين ستتعرّضان لغرامة يومية بقيمة مائة ألف يورو يومياً في حال عدم الالتزام بالقواعد المفروضة لاحقًا.

يذكر أن “غوغل” تعرضت قبل عامين لغرامة مالية في فرنسا وصلت قيمتها لحوالي مائة مليون يورو لأسباب مشابهة لأسباب الغرامة الجديدة.

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