ما المزايا التي تتمنى وجودها في iOS 16 ؟

هناك نحو 6 أشهر كاملة سوف ننتظرها حتى تقوم ابل بالإعلان عن نظام تشغيل iOS 16 للايفون و iPadOS 16 لأجهزة الايباد وغيرها من أنظمة التشغيل المختلفة، وكلها ستكون حاضرة في مؤتمر ابل السنوي للمطورين WWDC 2022.

الإصدار الجديد من نظام iOS عادةً ما يكون الأشد انتظاراً من بين كافة التحديثات الجديدة التي تكشف ابل عنها، وهو بالطبع يتشارك العديد من المزايا مع نظام iPadOS الموجه لأجهزة الايباد.

في نظام iOS 15 الحالي أعادت ابل تصميم تطبيق فيس تايم بالكلية وكذلك عدلت من تصميم الإشعارات بالإضافة إلى مزايا مهمة مثل النص الحي Live Text.

من قبله مع تحديث iOS 14 غيرت ابل من شكل وطريقة الاستخدام للنظام بإضافة الويدجت إلى الشاشة الرئيسية وكذلك الاعتماد على خاصية App Library لترتيب التطبيقات تلقائياً.

لا ننسى أيضاً تحديث iOS 13 عندما قدمت ابل لنا لأول مرة ميزة الوضع الليلي في نظام التشغيل، وفصلت رسمياً نظام الايباد iPadOS عن الايفون iOS.

التصميم الحالي لنظام تشغيل الايفون والايباد هو نفس التصميم الرئيسي المعتمد منذ سنوات منذ إطلاق iOS 7 رغم التعديلات والتحسينات التي تدخلها ابل بين العام والآخر.

نتوقع أن تحافظ ابل على نفس التصميم مع إضافة لمسات جمالية في التصميم كالشاشة الدائمة Always On Display الميزة التي طال انتظارها وإضافة المزيد من خصائص التخصيص في النظام ودعم تقسيم الشاشة بين التطبيقات فضلاً عن تطوير تطبيقات النظام الافتراضية واستعارة بعض المزايا من الأندرويد ومجتمع الجيلبريك.

من الشائعات الغير محبب سماعها، أن ابل ربما قد تسقط الدعم عن هواتف ايفون 6s وايفون 6s بلس مع تحديث iOS 16.