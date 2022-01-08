فيفو تطلق هاتفًا جديدًا بـ 4 كاميرات

رفعت شركة فيفو الصينية النقاب عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات مميزة وأربع كاميرات أطلقت عليه Vivo V23 Pro، يَنبض بداخله معالج Media Tek Dimensity 1200، ومعالج رسوميات Mail-G77 MC9، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6,52 بوصة ودقة عرض FHD+، ومعدل تحديث 90 هرتز، وكثافة بيكسلات 398 بيكسل لكل إنش، وتضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة مزدوجة بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، أما الكاميرا الخلفية فتأتي ثلاثية بدقة 108 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 128 و256 غيغا بايت قابلة للرفع من خلال تركيب بطاقة ذاكرة خارجية، أما الذاكرة العشوائية فتبلغ مساحتها 8 و12 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4,300 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 44 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3,5 للسماعات.

يذكر أن الشركة الصينية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 520 دولارًا.

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