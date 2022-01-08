هل ستدعم سلسلة Galaxy S22 شحن 45 وات أم لا؟

لقد اقتربنا من موعد الكشف رسمياً عن هواتف سلسلة سامسونج الرئيسية هذا العام Galaxy S22، ولكن قبل إطلاقها بشكل رسمي، تم تسريب تفاصيل جديدة مؤخراً خاصة بشاحن سامسونج فائق السرعة بقدرة 45 وات، فهل هذا يعني أن السلسلة الجديدة ستدعم سرعة الشحن تلك؟

خلال الفترة الماضية تم تسريب العديد من التفاصيل الخاصة بمواصفات هواتف سلسلة Galaxy S22، بدءًا من شكل وتصميم ثلاثية السلسلة، مروراً بالمواصفات الرئيسية وشرائح المعالجة، وحتى قدرات الكاميرا الجديدة. ولكن بالرغم من كل ذلك، لا يزال هناك بعض التفاصيل الدقيقة التي لم نتأكد منها بعد حتى هذه اللحظة.

جدير بالذكر أن الشركة الكورية الجنوبية قررت إعادة قلم S-Pen للمرة الثالثة مع الطراز المميز في السلسلة Galaxy S22 Ultra ومن المحتمل أن يأتي الهاتف مُرفق بالقلم، لدرجة أن بعض التقارير أكدت على أنه من المحتمل أن يأتي الهاتف باسم Galaxy S22 Note بدلاً من Galaxy S22 Ultra.

بالإضافة إلى ذلك، العديد من المصادر تؤكد على أن سامسونج تستعد لإعادة دعم الشحن السريع بقدرة 45 وات من أجل هواتف سلسلة Galaxy S22. جدير بالذكر أن سلسلة Galaxy S21 السابقة تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات فقط.

فقط للتنويه، كان هاتف +Galaxy Note 10 هو أول هاتف من شركة سامسونج يدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات. ومع ذلك، فلم تكن سرعة الشحن سريعة بما يكفي عند مقارنتها مع شاحن الشركة الذي يعمل بسرعة 25 وات.

والآن، بناءً على أحدث التسريبات التي ظهرت لتوها على الإنترنت، فمن المُرجح أن تعود سرعة شحن 45 وات مرة ثانية مع سلسلة Galaxy S22. بالإضافة إلى ذلك، يُقال بأن الشركة تمكنت من تحسين سرعة الشحن الخاصة بشاحن 45 وات الخاص بها.

وقد نشر المُسرب الشهير Roland Quandt صورة للشاحن الجديد على موقع تويتر تكشف عن شكل وتصميم الشاحن النهائي مع إلقاء نظرة خاطفة على مواصفاته.

بناءً على الصورة المُسربة، فإن الشاحن يحمل رقم طراز EP-T4510، وبناءً على التسريبات التي كان قد تم رصدها مؤخراً، فهو شاحن 45 وات والمخصص لكل من هاتف +Galaxy S22 و Galaxy S22 Ultra وقادر على شحن البطارية من 0 إلى 70% خلال 30 دقيقة.

لا توجد تفاصيل أخرى حول هذا الأمر، الصور المُسربة تُظهر الشاحن باللون الأسود، ويحتوي صندوق الشاحن على كابل USB-C بطول 1.8 متر ومن المحتمل أن يدعم الشاحن معيار USB PD 3.0 مع مصدر طاقة قابل للبرمجة (PPS).

السؤال الوحيد الذي يتردد على ألسنة الجميع الآن هو: “هل ستأتي هواتف سلسلة Galaxy S22 مُرفقة بالشاحن الجديد أن سنضطر على شرائه بشكل منفصل؟”.