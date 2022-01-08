سامية الجزائري تكتب مسلسلاً درامياً بعنوان “سيرة وانفتحت”

كشفت الفنانة السورية سامية الجزائري عن مشروعها الدرامي الجديد، الذي أوشكت على الانتهاء منه والذي سيحمل اسم سيرة وانفتحت.

وقالت سيدة الكوميديا من خلال منشور نشرته على خاصية الستوري في حسابها الرسمي في إنستجرام، إنّ العمل سيكون اجتماعياً كوميدياً من نمط المتصل المنفصل، وسيُقدّم قصصاً مستمدة من الواقع.

وأشارت الفنانة السورية لوجود شخصيات ثابتة في العمل، وشخصيات أخرى ستحل كضيوف شرف على المسلسل.

وأكدت سامية الجزائري أنّها ستلعب بطولة المسلسل المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم، في حال تم الاتفاق بينها وبين إحدى شركات الإنتاج الفني.

يُذكر أنّ الفنانة السورية ستظهر في الموسم الرمضاني القادم من خلال الجزء الثاني من مسلسل الكندوش، الذي يشهد مشاركة نخبة من نجوم الدراما السورية أمثال أيمن زيدان، صباح الجزائري، كندا حنا، سامية الجزائري، أيمن رضا، حسام تحسين بك، وغيرهم من النجوم.

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