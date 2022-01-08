شاومي تُطلق هاتفاً يدعم الشحن السريع بقوة 120 واط

كشفت شركة شاومي الصينية عن هاتفٍ مميز يدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، أطلقت عليه Xiaomi 11i Hyper Charge.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Dimensity 920 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة MIUI 12.5.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة Super AMOLED مقاس 6,67 بوصة، ودقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 128 غيغا بايت قابلة للرفع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف في الأسواق العالمية بدءاً من 12 يناير الجاري، بسعر 360 دولاراً أمريكياً.

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