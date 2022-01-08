بالفيديو أسد البحر يُعيق الحركة على الطريق السريع

تسبب عبور أسد البحر لأحد الطرق السريعة بولادة فلوريدا الأمريكية بحالة ازدحام كبيرة، حيث لاحظ السائقون أسد البحر وهو يحاول عبور الطريق الواقع على بُعد عدّة أميال من الساحل.

وأظهرت مقاطع الفيديو المُصوّرة قيام بعض السائقين بتوجيه المارة وتنظيم حركة السير، ريثما يصل رجال الشرطة وعمال إنقاذ الحيوانات.

ونجح رجال الشرطة بتأمين أسد البحر لحين وصول فريق مؤسسة سي رولد المختص برعاية الحياة البحرية، والذي قام بالإمساك بالحيوان البحري ونقله للمؤسسة، من أجل فصحه وإعادة تأهيله قبل إطلاق سراحه مجدداً.

ووصفت جيني سميث التابعة لمؤسسة سي رولد رؤية أسد البحر بعيداً عن المياه، بالأمر غير المألوف.

يُذكر أنّ مقطع الفيديو حظي بانتشار كبير، حيث أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بموقف السائقين، الذين ساعدوا أسد البحر على عبور الطريق بأمان.

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