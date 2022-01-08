سامسونغ تُطلق شاشة ذكية بمليار لون

رفعت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية النقاب عن شاشة ذكية بمليار لون، أطلقت عليها M8.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الشاشة الجديدة بلوحة UHD مقاس 32 بوصة، وتروج سامسونغ لشاشتها بقدرتها على تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 99% مع 1.07 مليار لون.

وقالت سامسونغ إنّ درجة السطوع في الشاشة الجديدة ستصل لـ400 نيت، وإنّها ستضم كاميرا Slim Fit التي تساعد المستخدم على إجراء مكالمات فيديو فائقة الوضوح، بالإضافة لإجراء مكالمات فيديو عبر Google Dou.

وستحتوي الشاشة على منفذ USB-C بقدرة شحن تصل لـ65 واط.

يُذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية لم تكشف عن سعر الشاشة الجديدة، ولا عن موعد طرحها في الأسواق العالمية.

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