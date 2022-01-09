تسريبات ايفون 14 برو – تقنية Face ID تحت الشاشة!

تصميم هواتف الايفون ثابت لم يتغير منذ جيلين سلسلة ايفون 12 ومن بعدها سلسلة ايفون 13 لذا نتوقع أن تغير ابل من شكل التصميم الخارجي مع هواتف ايفون 14 القادمة نهاية العام الجاري 2022.

ثقب الشاشة بدلاً من النوتش أبرز تغيير

في مقدمة الأشياء التي سوف تتغير مع هواتف ايفون 14 برو هي الاستغناء عن النوتش، السِمة المميزة لهواتف الايفون منذ سنوات، تحديداً منذ ايفون X وحتى يومنا هذا.

بدلاً من النوتش، سيكون لدينا ثقب في الشاشة ولكن ليس ثقباً دائرياً بل ثقب عريض أشبه بكبسولة الدواء، لتضم الكاميرا الأمامية. ولكن ماذا عن تقنية التعرف على الوجه Face ID ؟

Face ID .. تحت الشاشة

بحسب المسرب الموثوق به الشهير بحساب dylandkt على تويتر، فإن تقنية التعرف على الوجه ستذهب لتختفي خلف الشاشة ولن تكون ظاهرة للعيان.



النوتش في هواتف الايفون يضم ما يُعرف بنظام True Depth Camera والذي يحتوي الكاميرا الأمامية بجانب حساسات التعرف على الوجه Face ID.

بحسب تغريدات المسرب، فإن نقل حساسات تقنية التعرف على الوجه Face ID لتعمل من خلف الشاشة لن تؤثر سلباً عليها وأن ابل بالفعل جربت ذلك ونحجت التجربة.

هذا قد يكون ممكناً إذ أن الحساسات تعتمد على الأشعة تحت الحمراء بخلاف الكاميرا الأمامية التي تستخدم للتصوير وتعتمد على الإضاءة العادية.

هذا الأمر سيكون نقلة كبيرة على مستوى التصميم في هواتف الايفون التي طالما امتازت بسمات محددة في التصميم لا تتغير كثيراً بين عام وآخر.

نقل الكاميرا الأمامية لتعمل من خلف الشاشة سيكون هو التحدي الأكبر ليس لآبل وحدها بل للشركات المصنعة للهواتف الذكية عموماً. برغم من إقدام بغض الشركات على تلك الخطوة، لا تزال النتائج دون المستوى المطلوب.

هذه التغييرات قد تقتصر فقط على هواتف ايفون 14 برو و ايفون 14 برو ماكس في حين تعتمد الإصدارات الأخرى الأرخص ثمناً تصميم النوتش التقليدي.