ضمن فعاليات CES 2022 سامسونج تستعرض أول هاتف بشاشة قابلة للتمدد!

يبدو أننا اقتربنا بالفعل من أن نشهد على عصر جديد للهواتف القابلة للطي، أو الأصح أن نقول الهواتف القابلة للتمرير. استطاعت شركة أوبو سابقاً تقديم نموذج خاص بها من خلال هاتف Oppo X 2021 في نهاية عام 2020 ولكنه لسوء الحظ أن شركة أوبو أكدت على أنه مجرد نموذج دعائي وغير متاح للبيع في الاسواق.

والسؤال الآن هو: “من سيكون أول من يقدم للسوق هاتف جديد بشاشة متطورة قابلة للتمدد؟” بالتأكيد الإجابة هي سامسونج. حيث عرضت الشركة شاشة Flex Slidable خلال فعاليات معرض CES 2022 والتي من المُرجح أن تستخدمها في هواتفها القادمة القابلة للطي.

الميزة الرئيسية في الهواتف القابلة للتمدد هي أنها تبدو وكأنها هواتف عادية جداً، حتى يتم فتحها وتبدأ في الانزلاق إلى الخارج لتظهر على طبيعتها الكاملة. هذه الميزة تجعلها “نظرياً” بسُمك نحيف إذا ما قورنت بسُمك الهواتف القابلة للطي، كما أنها لا تبدو غريبة الشكل عند طيها.

لهذا السبب، جميع الشركات مؤمنة وعلى يقين أن مستقبل الهواتف الذكية سيكون عبارة عن هواتف بشاشات مرنة قابلة للدوران أو ما يمكن تسميتها أيضاً بشاشات قابلة للانزلاق، ولا سيما شركة سامسونج.

شاركنا موقع SamMobile مقطع فيديو قصير يوضح لنا فيه كيف يبدو شكل هاتف سامسونج الجديد. ويمكنكم إلقاء نظرة على الشاشة من خلال الفيديو المعروض أمامكم أدناه..

يذكرنا الفيديو بهاتف Oppo X 2021 بالضبط. من خلال الفيديو يتضح أنه من الممكن استخدام الهاتف بشكل طبيعي جداً، ولكن عند النقر فوق زر مُعين يتم توسيع حجم الشاشة إلى الجهة اليمنى، ثم ستظهر جميع اختصارات التطبيقات، ولكن بالطبع من المؤكد أن هذه المساحة الإضافية ستكون قابلة للتخصيص بعدة أشكال مختلفة.

للتذكير، حصلت العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية على براءات اختراع كثيرة خاصة بالهواتف القابلة للطي ومن بينهم شركة سامسونج. ويبدو أننا سنرى أول هاتف قابل للتمدد من شركة سامسونج خلال العام العالي.

بالإضافة إلى ذلك، الجميع يعتقد بأن شركة أوبو ستكون هي الأخرى من أوائل الشركات التي تقدم هاتفاً جديداً قابلاً للتمدد خلال عام 2022 خاصة وبعد نجاحها مع نموذج Oppo X 2021.