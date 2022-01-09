نجلاء بدر تكشف عن إصابتها بمتحور أوميكرون

كشفت الفنانة المصرية نجلاء بدر عن إصابتها بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، حيث قالت في منشور نشرته على حسابها الرسمي في موقع فيس بوك، إنّ الإصابة وصلتها بعدما قابلت الناس المصابة بالزكام خلال الأيام الماضية.

وقالت بإنّ الرشح المنتشر بشكلٍ كبير في الأيام الحالية ليس سوى متحور أميكرون، ودعت الأشخاص الذين خالطوها لعزل أنفسهم وإجراء اختبارات كورونا للتأكد من سلامتهم.

وكانت النجمة المصرية قد نشرت على حسابها الرسمي في إنستجرام قبل عدّة أيام، مجموعة من الصور لآخر جلسة تصوير قامت بها.

يُذكر أنّ نجلاء بدر انتهت مؤخراً من تصوير فيلم المحكمة، الذي سيُعرض خلال الفترة القادمة، حيث ستلعب فيه دور فتاة تدعى سوزي.

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