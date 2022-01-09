لينوفو تُطلق حاسوباً جديداً بشاشتين

أزاحت شركة لينوفو الصينية الستار عن حاسوب جديد بشاشتين ومواصفات مميزة، أطلقت عليه Think book plus gen3.

وسيعمل الحاسوب الجديد بالجيل الـ12 من معالجات إنتل، ومعالج رسوميات Xe، ونظام تشغيل Windows 11.

وزودت الشركة الصينية حاسوبها الجديد بشاشتين الأولى IPS مقاس 17.3 بوصة، ودقة عرض 3K، أما الثانية LCD مقاس 8 بوصة ودقة عرض 800*1280 بيكسل تدعم القلم الذكي الذي يساعد المستخدم على تدوين الملاحظات.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب بسعة 1 تيرا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لسعة 32 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب الجديد على بطارية بقوة 69 واط، منفذ HDMI، منفذ USB-A، منفذ Thunderbolt4، ومنفذ 3.5 للسماعات، وكاميرا بدقة FHD مع مستشعر IR لاستشعار وجود المستخدم أمام الجهاز، وفك القفل سريعاً عبر Windows Hello.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية خلال شهر مايو القادم، بسعر يصل إلى 1399 دولاراً أمريكياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية