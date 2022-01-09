تويتر تبدأ باختبار ميزة مقاطع الفيديو التفاعلية

في إطار سعيها لتطوير منصة تويتر، بدأت شركة توتير باختبار ميزة جديدة تساعد المستخدمين على إنشاء التغريدات باستخدام مقاطع الفيديو أو الصور التفاعلية، عوضاً عن النص العادي.

وقالت الشركة الأمريكية إنّها تقوم حالياً باختبار ميزة مقاطع الفيديو التفاعلية، على الأجهزة العاملة بنظام IOS فقط.

وبررت تويتر إطلاق الميزة الجديدة برغبتها بمنح المستخدمين طرقاً أكثر إبداعاً، للتعبير عن أنفسهم.

وتُعد هذه الميزة مشابهة لميزة ردود الفعل الموجودة في تيك توك، والتي نسختها إنستجرام من خلال ميزة Reels.

يُذكر أنّ تويتر أضافت في ديسمبر الماضي مجموعة من الميزات لمشاركة التغريدات، كميزة تضمين التغريدة في رسالة أو قصة على Snapchat.

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