كسر الترقوة أسبابه أعراضه وطرق علاجه

قالت الجمعية الألمانية لطب الحوادث، إنّ كسر الترقوة يُعد من الإصابات الشائعة لدى الأطفال والشباب بشكلٍ خاص، وبررت الأمر بأنّ الترقوة لا تصبح صلبة تماماً قبل سن الـ20.

وأشارت إلى أنّ احتمال الإصابة بكسر في الترقوة يرتفع أيضاً مع التقدم في العمر، بسبب الإصابة بهشاشة العظام.

وحددت الجمعية الألمانية الأسباب التي تؤدي لكسر بالترقوة بالإصابات الرياضية، الاصطدام، والسقوط، أما أعراض الإصابة بها فتظهر على شكل تورم في الكتف وعدم القدرة على تحريكه، أو ظهور كدمات على الكتف أو الشعور بآلام عند تحريكه.

وأكدت الجمعية الألمانية إمكانية علاج الحالات البسيطة من كسر الترقوة باستخدام مسكنات الآلام وارتداء حمالة للذراع، وممارسة بعض التمارين الرياضية التي يحددها الطبيب من أجل استعادة قوة العضلات وحركة المفاصل والمرونة.

أما الحالات الصعبة كانزياح الترقوة فتتطلب إجراء عملية جراحية، من أجل تثبيت الترقوة بواسطة الشرائح والمسامير.

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