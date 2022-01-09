تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة متنوعة من التطبيقات المهمة والعروض الحصرية لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق اتساق – في تجويد القرءان الكريم

اتساق المشروع الصوتي المرئي لضبط التجويد والقراءات من خلال تقديم نماذج تعليمية مرئية بطريقة تعتمد على منهجية علمية؛ وبالاستعانة بكبار المشايخ القراء في العالم الإسلامي.

السعر : مجاني

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تطبيق Slideshow Master Pro لإنشاء فيديو من الصور

هو تطبيق مميز يساعدك على تحويل مجموعة من الصور إلى مقطع فيديو مع إضافة المقاطع الصوتية والانتقالات بين كل صورة وأخرى وكذلك التحكم بأبعاد الفيديو وجودته عند الحفظ.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Sticker Plus لإنشاء ملصقات تيليجرام

هو تطبيق مخصص لإنشاء ملصقات تيليجرام بسهولة من الصور المخزنة على هاتفك مع التعديل عليها بسهولة سواء بشكل يدوي أو باستخدام الذكاء الاصطناعي، كذلك يمكنك إيجاد ملصقات بسهولة داخل التطبيق يشاركها المستخدمون الآخرون.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Drift للاسترخاء والتأمل

هو تطبيق بسيط التصميم والواجهة يمكنك من عمل جلسات التأمل والاسترخاء أو النوم أو رفع مستوى التركيز من خلال مجموعة من مقاطع الفيديو والأصوات، لا يحتاج التطبيق إلى تسجيل حساب كما يمكنه العمل مع أو بدون إنترنت.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق مدير الملفات Documents Manager

إذا كنت تبحث عن مدير للمفات على أجهزة الايفون والايباد بديل للتطبيق الافتراضي من ابل، فهذا التطبيق سوف يكون بديل جيد فهو يدعم تنظيم وتشغيل الملفات على الجهاز وكذلك يحتوي على متصفح ومدير للتحميلات بجانب مزايا أخرى كفك الملفات المضغوطة.

السعر : مجاني

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تطبيق AVG Mobile Security لحماية جهازك

تطبيق من تطبيقات الحماية المهمة تساعدك على تصفح الإنترنت بأمان مع حجب المواقع المشبوهة والاحتيالية وكذلك تعزيز الخصوصية وحماية صورك في خزنة سرية وتنبيهك عند اختراق أحد حساباتك، إضافة إلى خدمة VPN لكنها مدفوعة.

السعر : تحميل مجاني