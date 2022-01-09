وفاة نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر سابقاً

غيب الموت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا تهاني الجبالي، عن عمر 71 عاما بعد نقلها إلى إحدى المشافي الأسبوع الماضي جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وانتخبت الجبالي التي درست بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، وتخرجت منها عام 1973، كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتكون أول إمرأة يتم انتخابها بالاتحاد، الذي تأسس في العام 1944، ولتتولى بعدها لجنة المرأة في الاتحاد، ورئاسة لجنة مناهضة العنصرية والصهيونية بالاتحاد.

وعملت الجبالي كخبير قانوني في منظمة الأمم المتحدة، ومحكم تجاري دولي، ومحاضر في المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس، وعضو اللجنة التشريعية والسياسية بالمجلس القومي للمرأة.

وعينت الجبالي في العام 2003 نائب رئيس المحكمة الدستورية، كأول قاضية مصرية، لتكون صاحبة أعلى منصب قضائي تشغله المرأة في مصر.

وحصلت الجبالي التي شاركت في أحداث ثورتي يناير ويونيو، على عدد من الأوسمة، منها دروع الأمم المتحدة، ومنظمة المرأة العربية والمحكمتين الدستوريتين الإسبانية والإيطالية، فضلا عن شهادات تقدير من منظمات محلية وعربية ودولية.

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