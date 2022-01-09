تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة تطبيقات مفيدة وعملية ستعتمد عليها دائماً!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم

Al Quran Majeed

تطبيق القرآن المجيد هو تطبيق ديني مجاني وجديد على متجر جوجل بلاي ولكنه تطبيق أكثر من رائع. يحتوي التطبيق على أطنان من المزايا الرائعة، بدءاً من اتجاه القبلة الصحيح ومواعيد الصلوات الخمسة والبحث عن المساجد القريبة منك، مروراً بالعديد من الأدعية الدينية والأحاديث النبوية الصحيحة، وحتى أسماء الله الحسنى وتسابيح والتقويم وبالطبع القرآن الكريم لتلاوته وقتما تشاء. على الرغم من أنه تطبيق احترافي، إلا أنه مجاني بالكامل حتى الآن وننصحكم بتجربته على الفور.

السعر : مجاني

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Skin-scan: Hand Protection

هذا التطبيق بمثابة لعبة ولكن لعبة مفيدة. قم بتشغيل التطبيق ثم قم بتوجيه يدك إلى كاميرا التطبيق وانتظر النتيجة خلال لحظات. الفكرة أن هذا التطبيق سوف يخبرك مما إذا كانت يديك ملوثة أم لا. التطبيق جيد ويستحق التجربة ويمكنك الاعتماد عليه في مواقف عديدة للحفاظ على صحتك. يمكنك استخدامه عند قدومك إلى المنزل أو بعد مصافحة أيدي شخص غريب أو قبل تناول الطعام أو بعد العمل لمعرفة وتحديد مدى نظافة يدك.

السعر : مجاني

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AirTag Tracker Detect Pro

تطبيق AirTag Tracker Detect Pro يتيح لك القدرة على معرفة مما إذا كانت هناك أجهزة AirTags تحاول تعقبك دون علمك. كل ما عليك فعله هو النقر فوق زر SCAN للفحص وستبدأ عملية البحث عن أجهزة AirTags المجاورة لك والمحيطة بك على الفور. فلو حاول أي شخص تعقبك وتتبعك من خلال زرع جهاز AirTags بحقيبتك أو أجهزتك الأخرى، سيساعدك هذا التطبيق على تحديد مكان الجهاز بسهولة شديدة. لذا، وباختصار شديد هو تطيب يحاول أن يحمي خصوصيتك من خلال تمييز ومعرفة الأجهزة المشبوهة التي تحاول تعقبك دون علمك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Home Workouts Gym Pro

تطبيق Home Workouts Gym Pro هو واحد من أفضل تطبيقات الرياضة واللياقة البدنية الاحترافية والخالية تماماً من الإعلانات. للتنويه: هذا التطبيق مدفوع فقط ولكنه متاح للتحميل مجاناً لفترة زمنية محدودة. يحتوي التطبيق على عدد لا حصر له من مقاطع الفيديو والرسوم المتحركة التعليمية التي توضح لك الطرق الصحيحة لكيفية ممارسة تمارين اللياقة البدنية الصحية لبناء جسم صحي وعضلات وبيان قوي. ستجد التطبيق يحتوي على تمارين رياضية للبطن والظهر والساقين والذراعين وجميع أعضاء وعضلات الجسم.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Korean Word Beginner Quiz Pro

بالتأكيد تطبيق Korean Word Beginner Quiz Pro لن يكون مناسب لجميع المستخدمين، فهو مصمم خصيصاً لأولئك المستخدمين الذين يتحدثون الإنجليزية ويريدون تعلم اللغة الكورية. التطبيق ينطلق معك في منحنى تعليمي سهل وبسيط، بداية من الحروف الأبجدية الكورية وحتى أن تصبح قادراً على النطق والحديث باللغة الكورية ومعرفة الحروف الساكنة. بناءً على وصف التطبيق، فهو يحتوي على 1100 كلمة للمبتدئين و 3600 كلمة للمستوى المتوسط و 2000 كلمة للمستوى المتقدم. يقوم التطبيق بطرح العديد من الاختبارات عليك لمعرفة مستوى تقدمك في تعلم اللغة، وستجد بعد كل اختبار إمكانية مراجعة وتصحيح للأخطاء. تطبيق رائع ولكن كما ذكرنا لكم منذ قليل فهو لا يناسب جميع المستخدمين إلا من يريد تعلم اللغة الكورية فحسب.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Unit Converter Pro

مما لا شك فيه ستحتاج إلى تطبيق Unit Converter Pro في يوم من الأيام، سواء لحياتك المهنية أو الدراسية أو لمجرد معرفة بعض القياسات والنتائج الصحيحة. من اسم التطبيق ستعرف ماهيته على الفور، فهو تطبيق احترافي يساعدك على تحويل العديد من القيم إلى قيم مختلفة بدقة شديدة. يمكنك تحويل العملات، درجات الحرارة، الأوزان، الأطوال، الضغط، الكتل، الكثافة، الطاقة، والعديد من الوحدات والقيم الأخرى.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Casio Video Ultra

قم بتثبيت تطبيق Casio Video Ultra وبعد ذلك يمكنك اختيار سمة من بين العديد من سمات المكالمات الهاتفية. فقط من خلال هذا التطبيق ستكون قادراً على تعيين سمات مختلفة لشاشة الاتصال على هاتفك الأندرويد. تطبيق بسيط وسهل الاستخدام ويحتوي على عدد لا حصر له من السمات الملونة التي تجلب نبض الحياة لشاشة الاتصال على هاتفك.

السعر : مجاني

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All Video Downloader

هذا التطبيق مُصمم خصيصاً لتنزيل وتحميل جميع مقاطع الفيديو من على منصات التواصل الاجتماعي. ويمكنك تنزيل مقاطع الفيديو بأعلى جودة ممكنة أو اختيار تنسيق معين قبل التنزيل. التطبيق يتعرف من تلقاء نفسه على مقاطع الفيديو ومن خلال النقر على زر واحد مرة واحدة يتيح لك القدرة على تنزيل أي مقطع فيديو. من مميزات التطبيق الرئيسية أنه يسمح لك بالإيقاف المؤقت لعملية التحميل أو تحميل مجموعة من مقاطع الفيديو المختلفة في آن واحد وطبعاً كل هذا من أجل مشاهدة هذه المقاطع فيما بعد بدون اتصال فعلي بالإنترنت.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وإمكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات. من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل.

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف أخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة أيضا إلى إمكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Galaxy Attack – Space Shooter

هل أنت من عشاق ألعاب حروب الفضاء والمجرات الكونية؟ إذن بكل تأكيد ستقع في غرام لعبة Space Shooter وهي عبارة عن لعبة رماية وقتال بالنيران في الفضاء اللانهائي ومعارك كونية محتدمة. ستواجه العديد من الأشرار وستتعامل مع زعماء المجرات الأكثر فتكاً وكل ما عليك فعله هو الدفاع عن مجرتك من هؤلاء الغزاة.

السعر : مجاني