شركة Honor تستعد لطرح هاتف قابل للطي بمواصفات رائعة

كشفت شركة Honor الصينية عن مواصفات هاتفها الجديد القابل للطي، والذي سيحمل اسم Honor Magic V.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 8 Gen1 أحدث معالجات شركة كوالكوم، ونظام تشغيل Android 12، وواجهة Magic UI6.

وزودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة داخلية من نوع OLED مقاس 7.9 بوصة ودقة عرض 2272 * 1984 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، وشاشة OLED خارجية مقاس 6.45 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز.

وسيضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 42 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل لكل كاميرا.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 256 و512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4750 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستُطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية يوم 10 يناير الجاري، بسعر يصل إلى 2200 دولار أمريكي.

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