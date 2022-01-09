ناصيف زيتون: أدهم النابلسي كان منافساً لي

أشاد الفنان السوري ناصيف زيتون خلال مشاركته ببرنامج صدى الملاعب بالفنان المعتزل أدهم النابلسي، وقال بأنّه كان منافساً حقيقياً له، وأشار إلى أنه يعتبر جميع الفنانين منافسين له، مؤكدا بأنّ أدهم يرفع من سقف المنافسة ويحفز لتقديم الأفضل.

ولفت زيتون إلى تقديم الفنان الأردني لفن راقي غير مبتذل، وقال بأنّ قرار الاعتزال هو خياره، متمنيا له السعادة والتوفيق في حياته.

كما تطرق النجم السوري لمفهوم السعادة في حياته، وقال بأنّ السعادة بالنسبة له ترتبط بعدّة أشياء، منها ما يتعلق بحياته الشخصية وعمله، ومنها ما يتعلق بعائلته، موضحا بأنّ سعادته تكون كبيرة عندما تحقق أغانيه نجاحاً كبيراً.

وكان ناصيف زيتون، قد كشف في وقتٍ سابق عن تحضير لدويتو مع الفنانة رحمة رياض.

يذكر أنّ الفنان السوري، أطلق مؤخراً أغنية “عالسريع” والتي حصدت أكثر من 3.5 مليون مشاهدة خلال 20 يوما من طرحها على يوتيوب.

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