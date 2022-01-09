سمنة الأطفال.. أسبابها وطرق علاجها

أكدّت الجمعية الألمانية للسمنة خطورة مرض السمنة المعقدة عند الأطفال، وقالت بأنّه يؤدي للإصابة بأمراض خطيرة أبزرها النوع الثاني من داء السكري.

وحددت الجمعية أسباب سمنة الأطفال، باكتساب الجسم لسعرات حرارية كثيرة من التغذية، وانخفاض حرقها لعدم قيام الطفل بنشاطات بدنية، مما يؤدي لتراكم الدهون الزائدة في الخلايا الدهنية، بالإضافة لانخفاض هرمون الغدة الدرقية ثيروكسين الذي ينظم عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

وقالت الجمعية بأنّ انخفاض هرمون الجوع “اللبتين” يؤدي لزيادة الوزن؛ لأنّه يدفع الطفل لتناول كميات كبيرة من الطعام، مشيرة إلى خطورة السمنة عند الأطفال، موضحة بأنّها تزيد من احتمال الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وتؤدي لاضطراب التمثيل الغذائي للدهون، والكبد الدهني غير الكحولي، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولفتت الجمعية الألمانية، إلى إمكانية علاج سمنة الأطفال من خلال تعديل النظام الغذائي الخاص بهم، وحثهم على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.

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